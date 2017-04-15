Крамник сыграл вничью с Накамурой на шахматном супертурнире в Цюрихе

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с Хикару Накамурой из США в четвертом туре традиционного шахматного супертурнира, который проходит в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир посвящен памяти Виктора Корчного.

В других матчах россиянин Ян Непомнящий обыграл Бориса Гельфанда из Израиля, а Вишванатан Ананд из Индии был сильнее россиянина Григория Опарина. Партия Петр Свидлер (Россия) - Янник Пеллетье (Франция) завершилась вничью.

После четырех туров в единоличные лидеры вышел Непомнящий (6 очков), далее идут Накамура, Крамник, Свидлер (по 5), Ананд (4), Гельфанд (3), Опарин и Пеллетье (по 2).

В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив титул.