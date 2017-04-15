Россиянин Дмитриев завоевал золото в спринте на ЧМ по велоспорту на треке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин Денис Дмитриев занял первое место в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Гонконге.

В финале российский спортсмен по итогам двух заездов опередил голландца Гарри Лаврейсена. Третье место занял австралиец Итан Митчелл.

Дмитриев в данной дисциплине выиграл бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, также в его активе два серебра и две бронзы чемпионатов мира и три золота чемпионатов Европы.

Чемпионат мира завершится 16 апреля.