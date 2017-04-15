Россиянин Дмитриев завоевал золото в спринте на ЧМ по велоспорту на треке

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин Денис Дмитриев занял первое место в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Гонконге.
В финале российский спортсмен по итогам двух заездов опередил голландца Гарри Лаврейсена. Третье место занял австралиец Итан Митчелл.
Дмитриев в данной дисциплине выиграл бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, также в его активе два серебра и две бронзы чемпионатов мира и три золота чемпионатов Европы.
Чемпионат мира завершится 16 апреля.