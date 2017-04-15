Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Метцинген" и вышли в финал Кубка ЕГФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский клуб "Ростов-Дон" одержал победу над немецким "Метцингеном" в ответном матче полуфинала женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 31:21 в пользу российской команды. Первый матч также завершился победой "Ростов-Дона" - 29:18.

В финале "Ростов-Дон" встретится с сильнейшим в противостоянии между немецким "Биетигхеймом" и датским НФХ.