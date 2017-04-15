СКИФ вышел в финал Кубка России по гандболу

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Краснодарский гандбольный клуб СКИФ одержал победу над ставропольским "Динамо- Виктором" со счетом 29:28 в полуфинале Кубка России.
Финальный этап турнира проходит в Краснодаре. Ранее в другом полуфинале подмосковные "Чеховские Медведи" победили "СГАУ-Саратов" - 35:27.
Финал и матч за третье место пройдут 16 апреля.