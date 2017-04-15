Эксперт: арбитр должен был наказать Витиньо предупреждением за фол на Кудряшове

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий московского ЦСКА Витиньо нарушил правила в столкновении с защитником "Ростова" Федором Кудряшовым, за что должен был получить желтую карточку от арбитра матча Кирилла Левникова. Об этом ТАСС заявил судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Натан Бартфельд.

В субботу ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ростовом" - 0:0. На 90-й минуте матча Витиньо в ходе верховой борьбы локтем разбил лицо Кудряшову. Эпизод остался без внимания Левникова. Позднее главный тренер "Ростова" Иван Данильянц сообщил, что у Кудряшова сломан нос.

"Момент спорный. Витиньо вскользь прошелся по лицу Кудряшову, за что Левников должен был дать ему желтую карточку, посоветовавшись со своим помощником. Об удалении речи быть не может, так как это неумышленное действие, но бразилец все-таки задел Кудряшова. Кирилл неплохо отсудил этот матч, но здесь не разобрался", - поделился мнением Бартфельд.

После 23 матчей ЦСКА набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Ростова" 33 балла после 23 игр и восьмая строчка.