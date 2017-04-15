Девич: футболистам "Ростова" надо опуститься на землю, чтобы начать забиватьСпорт 15 апреля, 17:55
Оланаре: ЦСКА не везло в завершающей стадии атак в матче с "Ростовом"Спорт 15 апреля, 17:47
Эксперт: арбитр должен был наказать Витиньо предупреждением за фол на КудряшовеСпорт 15 апреля, 17:47
Россиянин Дмитриев завоевал золото в спринте на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 15 апреля, 17:27
Крамник сыграл вничью с Накамурой на шахматном супертурнире в ЦюрихеСпорт 15 апреля, 17:10
Комиссия РФС рассмотрит эпизод с нанесением травмы игроку "Ростова" КудряшовуСпорт 15 апреля, 17:05
Гончаренко: ЦСКА нужно было создавать больше голевых моментов в матче с "Ростовом"Спорт 15 апреля, 16:56
Гонщик "Ред Булл" Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Бахрейна, Квят - 10-йСпорт 15 апреля, 16:53
Bild: пострадавший от взрыва футболист "Боруссии" Бартра выписан из больницыСпорт 15 апреля, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Реализация моментов подвела московский футбольный клуб ЦСКА в матче против "Ростова". Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-синих Аарон Оланаре.
В субботу ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России на домашнем стадионе сыграл вничью (0:0) с "Ростовом". Оланаре вышел в основном составе и был заменен в середине второго тайма.
"Хорошая игра, мы неплохо работали на поле. Единственное, нам не везет, мы никак не можем забить гол - это наша главная проблема. Поскольку соперник очень плотно играл в обороне, нам было необходимо делать ставку на атакующие действия, изначально установка была - играть на атаку. Нам эта ничья точно не на руку, поскольку теперь нужно побеждать во всех оставшихся матчах", - сказал Оланаре.
"Если бы мы не создавали моменты, тогда игру можно было назвать скучной, но сегодня были хорошие эпизоды, - продолжил он. - Мы играли достойно. Тренеру все прекрасно видно из-за пределов поля, он вносит коррективы в перерыве. Мы пытаемся выполнять все, что говорит тренер".
В следующем туре ЦСКА 21 апреля на выезде сыграет с "Уфой". Отрыв лидирующего в чемпионате России "Спартака" от идущего вторым ЦСКА составляет семь очков, при этом красно- белые имеют матч в запасе (в воскресенье с "Зенитом").