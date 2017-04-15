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Оланаре: ЦСКА не везло в завершающей стадии атак в матче с "Ростовом"

Спорт
15 апреля, 17:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Форвард армейцев посетовал на низкую реализацию моментов во встрече 23-го тура чемпионата
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Аарон Оланаре

Аарон Оланаре

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Реализация моментов подвела московский футбольный клуб ЦСКА в матче против "Ростова". Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-синих Аарон Оланаре.

В субботу ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России на домашнем стадионе сыграл вничью (0:0) с "Ростовом". Оланаре вышел в основном составе и был заменен в середине второго тайма.

"Хорошая игра, мы неплохо работали на поле. Единственное, нам не везет, мы никак не можем забить гол - это наша главная проблема. Поскольку соперник очень плотно играл в обороне, нам было необходимо делать ставку на атакующие действия, изначально установка была - играть на атаку. Нам эта ничья точно не на руку, поскольку теперь нужно побеждать во всех оставшихся матчах", - сказал Оланаре.

"Если бы мы не создавали моменты, тогда игру можно было назвать скучной, но сегодня были хорошие эпизоды, - продолжил он. - Мы играли достойно. Тренеру все прекрасно видно из-за пределов поля, он вносит коррективы в перерыве. Мы пытаемся выполнять все, что говорит тренер".

В следующем туре ЦСКА 21 апреля на выезде сыграет с "Уфой". Отрыв лидирующего в чемпионате России "Спартака" от идущего вторым ЦСКА составляет семь очков, при этом красно- белые имеют матч в запасе (в воскресенье с "Зенитом").

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