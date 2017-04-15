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Девич: футболистам "Ростова" надо опуститься на землю, чтобы начать забивать

Спорт
15 апреля, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
"Ростов" завершил со счетом 0:0 пять матчей подряд
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Марко Девич

Марко Девич

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Ростов" должны опуститься на землю, чтобы прервать свою безголевую серию. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Марко Девич.

В субботу ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0. Этот матч стал пятым подряд для ростовчан, в котором они сыграли безголевую ничью.

"Мы играли на выезде с командой, которая претендует на чемпионство, играем снова 0:0, но хочется выигрывать, команда привыкла к победам. Не знаю, надо ли радоваться, что мы не пропускаем, если сами не можем забить уже пять матчей подряд, надо работать на тренировках, смотреть игры, анализировать, всем опуститься на землю. Хотелось победить в этой игре, но результат положительный", - сказал Девич.

"У нас сегодня было очень много пространства в атаке, нам надо было быть спокойнее, мы могли выходить один на один, потому что (Дмитрий) Полоз и (Сердар) Азмун часто оставались два на два с защитниками. Нам надо было использовать моменты. Что касается нападения ЦСКА, оно неплохое, но при (Романе) Еременко, (Сейду) Думбия и (Ахмеде) Муса была другая команда с очень опасной атакой, а с сегодняшним ЦСКА можно спокойно играть и выигрывать. Хотя это команда, которая может в любой момент забить, поэтому с ней нельзя расслабляться, это неплохая команда", - добавил нападающий.

В следующем туре 22 апреля "Ростов" на своем поле сыграет против лидера чемпионата России московского "Спартака". "Мы рассчитывали выиграть, потому что команда к этому привыкла, ребята настроены на победу, и мы не та команда, которая до последнего держит мяч, - это очень хорошо, это большой шаг. Что касается "Спартака", всегда хочется с такой командой хорошо сыграть, выиграть у клуба, который является главным претендентом на чемпионство. Думаю, "Ростов" покажет хорошую игру", - отметил Девич.

При этом футболист рассказал, что не жалеет, что перешел из казанского "Рубина" в "Ростов". "Не жалею, что перешел в "Ростов", вы знаете, что я всегда хочу больше, поэтому буду стараться как можно больше играть. Все остальное - команда, игроки, клуб - все положительное", - подчеркнул нападающий.

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