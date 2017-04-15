Кириченко: у "Ростова" нет психологического барьера перед матчем со "Спартаком"

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" будет бороться с московским "Спартаком" в матче 24-го тура чемпионата России, проблем с психологией у команды нет. Об этом журналистам рассказал тренер ростовского клуба Дмитрий Кириченко.
Матч 24-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" пройдет в Ростове-на-Дону 22 апреля.
"Перед матчем со "Спартаком" никакого психологического барьера нет, мы находимся в группе команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы. Будем бороться в том числе со "Спартаком", в этом матче ничего такого нет. Да, мы не забиваем, но и не пропускаем: это нужно отметить, потому что в обороне мы действуем удачно", - сказал Кириченко.
В субботу ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0. Этот матч стал пятым подряд для ростовчан, в котором они сыграли безголевую ничью. "Сегодня у нас почти не было хороших моментов, в прошлых играх у нас было больше шансов забить. Сегодня очень надежно сыграла оборона, у ЦСКА не было особо опасных моментов", - отметил тренер.