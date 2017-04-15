Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кириченко: у "Ростова" нет психологического барьера перед матчем со "Спартаком"

Спорт
15 апреля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
"Ростов" не забивает и не пропускает пять матчей подряд в чемпионате России
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Кириченко

Дмитрий Кириченко

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" будет бороться с московским "Спартаком" в матче 24-го тура чемпионата России, проблем с психологией у команды нет. Об этом журналистам рассказал тренер ростовского клуба Дмитрий Кириченко.

Матч 24-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" пройдет в Ростове-на-Дону 22 апреля.

"Перед матчем со "Спартаком" никакого психологического барьера нет, мы находимся в группе команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы. Будем бороться в том числе со "Спартаком", в этом матче ничего такого нет. Да, мы не забиваем, но и не пропускаем: это нужно отметить, потому что в обороне мы действуем удачно", - сказал Кириченко.

В субботу ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 0:0. Этот матч стал пятым подряд для ростовчан, в котором они сыграли безголевую ничью. "Сегодня у нас почти не было хороших моментов, в прошлых играх у нас было больше шансов забить. Сегодня очень надежно сыграла оборона, у ЦСКА не было особо опасных моментов", - отметил тренер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
AP: боевики ИГ совершили химическую атаку в Мосуле
4
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
5
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама