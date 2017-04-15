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"Ювентус" обыграл "Пескару" и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболу

Спорт
15 апреля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
"Рома" в своем матче сыграла вничью с "Аталантой"
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Гонсало Игуаин

Гонсало Игуаин

© EPA/CLAUDIO LATTANZIO

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Ювентус" одержал победу над "Пескарой" со счетом 2:0 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Дублем в составе гостей отметился Гонсало Игуаин (22-я и 43-я минуты). "Ювентус" не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении 13 матчей. "Пескара" продлила свою безвыигрышную серию до семи встреч.

В параллельном матче ближайший преследователь "Ювентуса" в турнирной таблице, "Рома", сыграл вничью с "Аталантой" - 1:1, а другая римская команда, "Лацио", не смогла переиграть "Дженоа" - 2:2. В других встречах "Торино" и "Кротоне" сыграли вничью - 1:1, "Кальяри" разгромил "Кьево" - 4:0, "Палермо" и "Болонья" друг другу голов не забили, причем "Болонья" с 25-й минуты играла в меньшинстве, "Эмполи" оказался сильнее "Фиорентины" - 2:1, победный мяч во встрече был забит в добавленное время с пенальти.

В турнирной таблице за шесть туров до конца чемпионата "Ювентус" продолжает лидировать, набрав 80 очков. "Рома" с 72 очками занимает второе место, третьим, имея в активе 67 очков, идет "Наполи", который свой матч с "Удинезе" проведет позднее в субботу. "Лацио" и "Аталанта", набрав 61 и 60 очков соответственно, идут в зоне Лиги Европы - на четвертом и пятом местах, на два очка от "Аталанты" отстает "Милан", на четыре - "Интер". В зоне вылета - на 18-20-м местах - идут "Кротоне" (21 очко), "Палермо" (16) и "Пескара" (14), у идущего 17-м "Эмполи" в активе 24 очка.

В следующем туре "Ювентус" 23 апреля примет "Дженоа", "Пескара" на следующий день также дома сыграет с "Ромой".

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