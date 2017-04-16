Испытание на готовность к чемпионству: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в матче РФПЛ

В центральном матче 23-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом" на домашней "Открытие-Арене". В случае победы хозяева до 11 очков увеличат отрыв от одного из главных конкурентов, фактически выключив "Зенит" из борьбы за чемпионский титул.

Лидеру чемпионата страны "Спартаку" предстоит первый из трех ключевых матчей турнира, успехи в которых фактически предрешат исход гонки за титул. В следующем туре "Спартак" отправляется в гости к "Ростову", а через две недели встречается с ЦСКА. В воскресном матче подопечные Массимо Карреры могут устранить одного из конкурентов, при этом турнирное положение таково, что "Спартак" во встрече с "Зенитом" устроит и ничья.

Весной "Спартак" еще не проиграл ни одного матча, сыграв вничью в гостях с "Краснодаром" и "Локомотивом". Однако победы спартаковцы одерживали лишь над аутсайдерами - "Анжи" (1:0), "Оренбургом" (3:2) и "Уфой" (3:1). Умение побеждать соперников ниже классом в матчах, которые порой складываются неудачно, - главное качество нынешнего "Спартака". В нынешнем чемпионате красно-белые выиграли уже 16 раз против 12 - у "Зенита".

Неделю назад команда Мирчи Луческу потеряла очки во встрече с "Анжи" (1:1), который в марте "Спартак" обыграл (1:0). У "Зенита" весной пропали и игра, и результат, - помимо ничьей с махачкалинцами, команда из Санкт-Петербурга потеряла незапланированные очки в гостевой встрече с "Амкаром" (0:1). Румынский специалист накануне игры со "Спартаком" повторил, что старается помочь клубу играть зрелищнее и нормально примет сообщение об отставке.

Предстоящую игру пропустят игроки "Зенита" Иван Новосельцев, Виктор Файзулин и Александр Рязанцев, которые давно травмированы, а также еще не восстановившиеся Юрий Жирков и Александр Кержаков. Дисквалифицирован бельгийский защитник Николас Ломбертс. Болельщики "Спартака" ожидают новостей про здоровье лидеров атак команды Луиса Адриано и Зе Луиша, которые получили повреждения в предыдущей игре с "Уфой".

В первом круге команды сыграли в Санкт-Петербурге 2 октября, и "Зенит" победил со счетом 4:2. В первом тайме "Зенит" и "Спартак" обменялись двумя мячами - на мяч итальянца Доменико Кришито с пенальти ответил его спартаковский земляк Сальваторе Боккетти, а затем на гол Артема Дзюбы свой мяч провел Зе Луиш. Во втором тайме победу хозяевам принесли Аксель Витсель и Жулиано (с пенальти).

В начале октября "Зенит" догнал лидировавший "Спартак", который потерпел второе подряд поражение, ранее уступив дома "Уфе". Показалось, что красно-белые не справятся с ношей лидера, однако "Спартак" одержал шесть побед подряд, закрепившись на первом месте в таблице.

Первый матч в истории команд состоялся еще в августе 1936 года - в 1/8 финала Кубка СССР. Ленинградский "Сталинец" на своем поле уступил со счетом 0:3. Всего в различных турнирах у "Спартака" 64 победы в очных встречах, "Зенита" - 43, при этом "Спартак" не побеждал принципиального соперника с ноября 2013 года, когда подопечные Валерия Карпина со счетом 4:2 обыграли "Зенит" Лучано Спаллетти. Точку в той встрече поставил нынешний капитан "Спартака" Денис Глушаков. С тех пор последовали три ничьи, а 16 апреля прошлого года "Зенит" Андре Виллаш-Боаша разгромил "Спартак" Дмитрия Аленичева со счетом 5:2.

В трех матчах против "Спартака" ворота родного клуба поражал Дзюба, который накануне предстоящей игры выступил с достаточно резкими высказываниями в адрес отдельных болельщиков красно-белых. В пяти весенних матчах чемпионата Дзюба забил лишь один мяч - в победном матче с "Амкаром" (2:0), а всего на его счету 9 голов в премьер-лиге. Столько же забил полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который отличался в трех предыдущих матчах команды.

Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет на столичной "Открытие-Арене", начало - 20:00 мск. Все билеты на стадион, вмещающий 45 360 зрителей, были проданы еще в четверг. Главным арбитром назначен Александр Егоров, при этом его бригада будет состоять из шести человек - за воротами будут работать дополнительные помощники судьи Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи и Артем Чистяков из Азова.

Евгений Трушин