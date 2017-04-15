"Лейпциг" разгромил "Фрайбург" в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Лейпциг" одержал победу над "Фрайбургом" со счетом 4:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами отметились Юссуф Поульсен (36-я минута), Тимо Вернер (42), Наби Кейта (51) и Диего Демме (90). Для хозяев эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны.

В параллельных матчах "Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия", которые ведут борьбу за прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, добились побед. "Боруссия" оказалась сильнее "Айнтрахта" - 3:1, "Хоффенхайм" переиграл "Боруссию" из Менхенгладбаха - 5:3. В других встречах "Аугсбург" обыграл "Кельн" - 2:1, "Вольфсбург" разгромил "Ингольштадт" - 3:0, "Майнц" одержал победу над "Гертой" - 1:0.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Лейпциг" с 61 очком занимает второе место, уступая лидеру первенства, "Баварии", которая свой матч с "Байером" проведет позднее в субботу, семь очков. "Хоффенхайм" идет третьим (54), "Боруссия" (Дортмунд) - четвертой (53). Первые три команды чемпионата напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов, четвертая примет участие в квалификационном раунде. В зоне Лиги Европы - пятое-шестое места - идут "Герта" (43) и "Фрайбург" (41).

В зоне вылета - 17-18-е места - идут "Ингольштадт" (28) и "Дармштадт" (15). "Аугсбург" (32) занимает место в зоне переходных матчей - 16-е, имея такое же количество очков, как и у идущего 15-м "Майнца", и на девять баллов отставая от зоны Лиги Европы.