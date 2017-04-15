Юношеская сборная России по хоккею проиграла команде США в матче ЧМ

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) проиграла команде США со счетом 4:5 во втором матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Павел Колтыгин, Дмитрий Саморуков (2) и Иван Чехович. В турнирной таблице после двух матчей россияне идут на третьем месте с тремя очками.
В следующем матче сборная России 17 апреля встретится с командой Белоруссии.
По итогам предварительного раунда по четыре из пяти команд каждой группы выходят в четвертьфинал (матчи пройдут 20 апреля). Полуфиналы запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал - 23 апреля.