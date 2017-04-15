"Реал" одержал волевую победу над "Спортингом" в чемпионате Испании по футболу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Реал" обыграл "Спортинг" со счетом 3:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Иско (17-я, 90-я минуты) и Альваро Мората (59). У проигравших отличились Дуйе Чоп (14) и Микель Весга (50). "Реал" не проигрывает уже на протяжении девяти матчей в первенстве страны.

В турнирной таблице "Реал" продолжает лидировать, набрав 75 очков и опережая ближайшего преследователя "Барселону" на шесть баллов. "Спортинг" с 22 очками идет в зоне вылета - 18-м, проигрывая расположившемуся строчкой выше "Леганесу" пять очков.

"Реал" в следующем туре 23 апреля на своем поле примет "Барселону", "Спортинг" днем ранее в гостях сыграет с "Осасуной".

Ранее в субботу "Депортиво" обыграл дома "Малагу" - 2:0.