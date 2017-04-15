"Пусть проверяют": команды РФПЛ начнут тестировать на допинг вне соревнований

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) начнет проверять футболистов российских клубов во внесоревновательный период. Несмотря на то, что подобная практика применительно к футболу будет впервые использоваться в России, Российский футбольный союз (РФС), Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) и клубы единодушны - ничего страшного не произошло.

В письме за подписью исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана, которое было разослано клубам в пятницу, их просят в срок до 20 апреля 2017 года предоставить в лигу "информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 года", а в случае изменения сроков и мест указанных мероприятий своевременно уведомить об этом. Делается это, как отмечается, в соответствии с федеральным законом "О физической культуре и спорте РФ" и соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Британским антидопинговым агентством (UKAD).

Таким образом, допинг-офицеры отныне могут прибыть в расположение команд в любой момент.

Как было

До распоряжения UKAD во внесоревновательный период на допинг проверялась лишь сборная России - и то только в период подготовки к крупным турнирам, таким как чемпионаты мира и Европы. Что касается Лиги чемпионов и Лиги Европы, то там допинг-тестирования проводятся исключительно в рамках турниров: так, после каждого еврокубкового матча берутся допинг-пробы у двух игроков от каждой команды. Похожие на еврокубковые меры использовались и в чемпионате России, но было это до того, как в ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов, который также возглавляет соответствующий департамент московского "Локомотива", подтвердил, что практика внесоревновательного допинг-контроля будет применена в России впервые, и объяснил это желанием UKAD ввести футбол в систему АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System), предназначенную для управления базой данных, в которую каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен вносить информацию о своем местонахождении. Делается это для того, чтобы допинг- офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.

Лига и клубы спокойны

После того, как РУСАДА лишилось поддержки WADA, документально зарегистрированные допинг-тестирования на матчах РФПЛ не проводились. Это порождает вопросы насчет того, все ли игроки не употребляли запрещенные препараты. Тем более осенью после матча Лиги чемпионов допинг-контроль не прошел финский игрок ЦСКА Роман Еременко, в крови которого был обнаружен кокаин. Президент РФПЛ Сергей Прядкин уверен, что беспокоиться не о чем.

"Меня удивляет такая бурная реакция на эту новость, это обычная практика, - прокомментировал ситуацию он. - Могу сразу сказать: все врачи клубов РФПЛ и ФНЛ (Футбольной национальной лиги. - Прим. ТАСС) информированы про запрещенные препараты. Многие думают, что сейчас начнут повально проверять клубы и начнет что-то всплывать. Это полная ерунда, у нас везде грамотные специалисты, и они за это отвечают".

ТАСС пока не удалось собрать мнение всех клубов лиги, однако в "Спартаке", "Уфе", "Оренбурге", "Арсенале", "Краснодаре", "Урале" новость восприняли совершенно спокойно. "В принципе, допинг-контроль это не новость, у нас уже давно после каждого тура проводятся антидопинговые мероприятия. Никто сейчас с этим делом рисковать не будет - овчинка выделки не стоит. Не вижу никаких проблем для "Арсенала", да и в лиге, думаю, вопросов возникнуть не должно", - отреагировал в частности генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Стоит отметить, что в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, посвященном всему российскому спорту, упоминается и о возможных случаях махинаций с допинг-пробами юных футболистов, однако в марте генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура сообщила, что у WADA нет доказательств возможных нарушений. Позднее об отсутствии проблем с допингом в России заявил и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Для сборной ничего не меняется

Как уже было сказано, игроки сборной России проходили контроль вне соревнований и раньше - так, например, в марте 2016 года, когда допинг-офицеры WADA проверили 10 выбранных жребием игроков команды, которая готовилась в пригороде Парижа к товарищескому матчу с французами. Правда, во время чемпионата Европы во Франции прошлым летом Безуглов, который является врачом сборной, отметил несравнимый с другими командами интерес к россиянам со стороны допинг- офицеров. Во время турнира были проверены все игроки команды.

UKAD отказалось комментировать ситуацию с допинг-проверкой игроков РФПЛ, посоветовав обратиться в WADA. Там на соответствующий запрос пока не ответили.