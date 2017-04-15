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"Пусть проверяют": команды РФПЛ начнут тестировать на допинг вне соревнований

Спорт
15 апреля, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Британское антидопинговое агентство будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах Российской футбольной премьер-лиги
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© EPA/KAY NIETFELD

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) начнет проверять футболистов российских клубов во внесоревновательный период. Несмотря на то, что подобная практика применительно к футболу будет впервые использоваться в России, Российский футбольный союз (РФС), Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) и клубы единодушны - ничего страшного не произошло.

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В письме за подписью исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана, которое было разослано клубам в пятницу, их просят в срок до 20 апреля 2017 года предоставить в лигу "информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 года", а в случае изменения сроков и мест указанных мероприятий своевременно уведомить об этом. Делается это, как отмечается, в соответствии с федеральным законом "О физической культуре и спорте РФ" и соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Британским антидопинговым агентством (UKAD).

Таким образом, допинг-офицеры отныне могут прибыть в расположение команд в любой момент.

Как было

До распоряжения UKAD во внесоревновательный период на допинг проверялась лишь сборная России - и то только в период подготовки к крупным турнирам, таким как чемпионаты мира и Европы. Что касается Лиги чемпионов и Лиги Европы, то там допинг-тестирования проводятся исключительно в рамках турниров: так, после каждого еврокубкового матча берутся допинг-пробы у двух игроков от каждой команды. Похожие на еврокубковые меры использовались и в чемпионате России, но было это до того, как в ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

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Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов, который также возглавляет соответствующий департамент московского "Локомотива", подтвердил, что практика внесоревновательного допинг-контроля будет применена в России впервые, и объяснил это желанием UKAD ввести футбол в систему АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System), предназначенную для управления базой данных, в которую каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен вносить информацию о своем местонахождении. Делается это для того, чтобы допинг- офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.

Лига и клубы спокойны

После того, как РУСАДА лишилось поддержки WADA, документально зарегистрированные допинг-тестирования на матчах РФПЛ не проводились. Это порождает вопросы насчет того, все ли игроки не употребляли запрещенные препараты. Тем более осенью после матча Лиги чемпионов допинг-контроль не прошел финский игрок ЦСКА Роман Еременко, в крови которого был обнаружен кокаин. Президент РФПЛ Сергей Прядкин уверен, что беспокоиться не о чем.

"Меня удивляет такая бурная реакция на эту новость, это обычная практика, - прокомментировал ситуацию он. - Могу сразу сказать: все врачи клубов РФПЛ и ФНЛ (Футбольной национальной лиги. - Прим. ТАСС) информированы про запрещенные препараты. Многие думают, что сейчас начнут повально проверять клубы и начнет что-то всплывать. Это полная ерунда, у нас везде грамотные специалисты, и они за это отвечают".

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ТАСС пока не удалось собрать мнение всех клубов лиги, однако в "Спартаке", "Уфе", "Оренбурге", "Арсенале", "Краснодаре", "Урале" новость восприняли совершенно спокойно. "В принципе, допинг-контроль это не новость, у нас уже давно после каждого тура проводятся антидопинговые мероприятия. Никто сейчас с этим делом рисковать не будет - овчинка выделки не стоит. Не вижу никаких проблем для "Арсенала", да и в лиге, думаю, вопросов возникнуть не должно", - отреагировал в частности генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Стоит отметить, что в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, посвященном всему российскому спорту, упоминается и о возможных случаях махинаций с допинг-пробами юных футболистов, однако в марте генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура сообщила, что у WADA нет доказательств возможных нарушений. Позднее об отсутствии проблем с допингом в России заявил и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Для сборной ничего не меняется

Как уже было сказано, игроки сборной России проходили контроль вне соревнований и раньше - так, например, в марте 2016 года, когда допинг-офицеры WADA проверили 10 выбранных жребием игроков команды, которая готовилась в пригороде Парижа к товарищескому матчу с французами. Правда, во время чемпионата Европы во Франции прошлым летом Безуглов, который является врачом сборной, отметил несравнимый с другими командами интерес к россиянам со стороны допинг- офицеров. Во время турнира были проверены все игроки команды.

UKAD отказалось комментировать ситуацию с допинг-проверкой игроков РФПЛ, посоветовав обратиться в WADA. Там на соответствующий запрос пока не ответили.

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