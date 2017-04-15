Гонщик "Мерседеса" Боттас впервые выиграл квалификацию на Гран-при Бахрейна, Квят - 11-й

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Финский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучший результат в квалификации Гран-при Бахрейна.

Боттас показал время 1 минута 28,769 секунды. 27-летний финн впервые в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1".

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал второй результат (1.28,792), третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.29,247).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-й результат (1.30,923), россиянин впервые в сезоне не смог пробиться в третий сегмент квалификации. Его партнер по команде, испанец Карлос Сайнс-младший, стал 16-м (1.32,118), из-за поломки болида он остановился за пределами трассы во время первого сегмента.

Гонка Гран-при Бахрейна состоится в воскресенье, начало в 18:00 мск.