Ватерполисты волгоградского "Спартака" в 12-й раз стали чемпионами России

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ватерполисты волгоградского "Спартака" одержали победу над казанским "Синтезом" со счетом 9:8 в третьем матче финальной серии чемпионата России и в 12-й раз в истории стали победителями первенства.
Первая игра, которая прошла 8 апреля в Казани, завершилась победой "Спартака" со счетом 11:8. Второй матч, состоявшийся накануне в Волгограде, выиграл "Синтез" - 7:5. Титул чемпиона России стал для волгоградской команды восьмым подряд.
В пятницу московское "Динамо" по итогам двух встреч обыграло подмосковный "Штурм-2002" в серии за третье место.