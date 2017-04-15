Ватерполисты волгоградского "Спартака" в 12-й раз стали чемпионами России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ватерполисты волгоградского "Спартака" одержали победу над казанским "Синтезом" со счетом 9:8 в третьем матче финальной серии чемпионата России и в 12-й раз в истории стали победителями первенства.

Первая игра, которая прошла 8 апреля в Казани, завершилась победой "Спартака" со счетом 11:8. Второй матч, состоявшийся накануне в Волгограде, выиграл "Синтез" - 7:5. Титул чемпиона России стал для волгоградской команды восьмым подряд.

В пятницу московское "Динамо" по итогам двух встреч обыграло подмосковный "Штурм-2002" в серии за третье место.