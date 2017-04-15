"Ницца" обыграла "Нанси" и приблизилась к "Монако" и ПСЖ в таблице чемпионата Франции

Крамник сыграл вничью с Пеллетье на шахматном супертурнире в ЦюрихеСпорт 15 апреля, 20:35
Екимов: Успехи российских велогонщиков на чемпионате мира предсказуемыСпорт 15 апреля, 20:14
"Ницца" обыграла "Нанси" и приблизилась к "Монако" и ПСЖ в таблице чемпионата ФранцииСпорт 15 апреля, 20:05
Ватерполисты волгоградского "Спартака" в 12-й раз стали чемпионами РоссииСпорт 15 апреля, 19:36
Гонщик "Мерседеса" Боттас впервые выиграл квалификацию на Гран-при Бахрейна, Квят - 11-йСпорт 15 апреля, 19:17
CBS: у самки жирафа по кличке Апрель в США родился детенышОбщество 15 апреля, 19:16
"Пусть проверяют": команды РФПЛ начнут тестировать на допинг вне соревнованийСпорт 15 апреля, 19:11
"Реал" одержал волевую победу над "Спортингом" в чемпионате Испании по футболуСпорт 15 апреля, 19:09
Юношеская сборная России по хоккею проиграла команде США в матче ЧМСпорт 15 апреля, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Ницца" одержала победу над "Нанси" со счетом 3:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Микаэль Ле Биань (35-я минута) и Жан-Мишель Сери (51, 84 - с пенальти). У проигравших отличился Морис Дал (26).
"Ницца", потерпевшая в текущем сезоне первенства страны два поражения (меньше всех в лиге), не проигрывает в чемпионате на протяжении 10 матчей.
В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Ницца" с 73 очками занимает третье место, уступая лидерам, "Монако" и ПСЖ, одно очко, однако "Монако" провел на две игры меньше, а ПСЖ - на одну. "Ницца" гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команда уже не опустится ниже дающего путевку третьего места, у ближайшего преследователя, "Лиона", 54 очка. "Нанси" с 31 очком идет 17-м.
"Ницца" в следующем туре 23 апреля в гостях сыграет с "Тулузой", "Нанси" 21 апреля примет "Марсель".