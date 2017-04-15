"Ницца" обыграла "Нанси" и приблизилась к "Монако" и ПСЖ в таблице чемпионата Франции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Ницца" одержала победу над "Нанси" со счетом 3:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Микаэль Ле Биань (35-я минута) и Жан-Мишель Сери (51, 84 - с пенальти). У проигравших отличился Морис Дал (26).

"Ницца", потерпевшая в текущем сезоне первенства страны два поражения (меньше всех в лиге), не проигрывает в чемпионате на протяжении 10 матчей.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Ницца" с 73 очками занимает третье место, уступая лидерам, "Монако" и ПСЖ, одно очко, однако "Монако" провел на две игры меньше, а ПСЖ - на одну. "Ницца" гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команда уже не опустится ниже дающего путевку третьего места, у ближайшего преследователя, "Лиона", 54 очка. "Нанси" с 31 очком идет 17-м.

"Ницца" в следующем туре 23 апреля в гостях сыграет с "Тулузой", "Нанси" 21 апреля примет "Марсель".