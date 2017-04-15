Крамник сыграл вничью с Пеллетье на шахматном супертурнире в Цюрихе

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Крамник черными фигурами сыграл вничью с Янником Пеллетье из Франции в пятом туре традиционного шахматного супертурнира, который проходит в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году турнир посвящен памяти Виктора Корчного.
В других матчах россиянин Ян Непомнящий проиграл Хикару Накамуре из США, Вишванатан Ананд из Индии обыграл Бориса Гельфанда из Израиля, а россиянин Петр Свидлер был сильнее соотечественника Григория Опарина.
После пяти туров лидируют Накамура и Свидлер (по 7 очков), далее идут Крамник, Непомнящий и Ананд (по 6), Гельфанд и Пеллетье (по 3), Опарин (2).
В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память о гроссмейстере Викторе Корчном, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за Швейцарию, сыграв в двух матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив титул.