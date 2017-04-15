Россиянка Горячкина вышла в единоличные лидеры ЧЕ по шахматам после пяти туров

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами обыграла представительницу Азербайджана Зейнаб Мамедъярову в матче пятого тура женского чемпионата Европы.

Россиянка не проиграла ни одной партии на турнире и вышла в единоличные лидеры соревнований (4,5 очка). По четыре очка имеет целый ряд шахматисток, в числе которых украинки Мария Музычук и Наталья Жукова.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.