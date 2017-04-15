Карлсен сыграл вничью с Блюбаумом на шахматном супертурнире в Германии

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом в первом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.
Вничью также сыграли армянин Левон Аронян и Георг Майер из Германии. Фабиано Каруана из США проиграл китаянке Хоу Ифань, Аркадий Найдич из Азербайджана победил француза Максима Вашье-Лаграва.
Шахматный турнир проходит сразу в двух германских городах - в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в Баден-Бадене. Первые три тура в "Шварцвальдхалле" Карлсруэ будут сыграны 15-17 апреля, в Баден-Бадене в кампусе академии EurAka состоятся партии 19-22 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места будет назначен тай-брейк.