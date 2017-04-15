Волейболистки казанского "Динамо" стали обладательницами Кубка ЕКВ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский женский волейбольный клуб "Динамо" (Казань) выиграл второй по значимости клубный турнир Европы - Кубок Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

По сумме двух матчей казанский клуб победил итальянский "Бусто-Арсицио". В ответной встрече российская команда оказалась сильнее хозяек площадки - 3-2. Первый матч, который прошел 11 апреля, также завершился победой "Динамо" - 3-1.

"Динамо" впервые стало обладателем Кубка ЕКВ. Казанский клуб является победителем Лиги чемпионов (2014), клубного чемпионата мира (2014).