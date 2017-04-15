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"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче чемпионата Испании по футболу

Спорт
15 апреля, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Игроки мадридского клуба не реализовали два пенальти во встрече
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©  EPA/SERGIO BARRENECHEA

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Атлетико" одержал победу над "Осасуной" со счетом 3:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Дублем отметился полузащитник хозяев Янник Феррейра-Карраско (30-я и 47-я минуты), еще один мяч забил Филипе Луис (61). На 89-й и 90-й минутах игроки "Атлетико" Феррейра-Карраско и Томас Тейе не реализовали пенальти.

"Атлетико" не проигрывает в первенстве страны на протяжении восьми матчей. В турнирной таблице мадридский клуб занимает третье место, набрав 65 очков и уступая идущей второй "Барселоне" четыре балла, а лидеру первенства, "Реалу", - 10. "Осасуна" с 17 очками расположилась на последней, 20-й, позиции.

В следующем туре "Атлетико" в гостях сыграет с "Эспаньолом", "Осасуна" примет "Спортинг". Обе встречи пройдут 22 апреля.

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