Гонщик Квят извинился перед командой за ошибку в квалификации Гран-при Бахрейна

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят попросил прощения у команды за ошибку во втором сегменте квалификации Гран-при Бахрейна. Его слова приводит пресс-служба "Торо Россо".

В субботу россиянин впервые в сезоне не смог пробиться в третий сегмент квалификации, заняв 11-е место. Первым стал гонщик "Мерседеса" финн Валттери Боттас, вторым - его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, третьим - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

"Это была еще одна очень плотная квалификационная сессия, и мы были очень близки к тому, чтобы попасть в третий сегмент, - сказал Квят. - К сожалению, я сделал ошибку и вышел за пределы трассы в последнем повороте во время моего быстрого круга во втором сегменте. Я прошу прощения у всех ребят, мы заслуживали быть в топ-10. Тем не менее, наш автомобиль способен там быть постоянно, что очень приятно".

"Нам удалось сделать очень хороший шаг вперед по сравнению со вчерашним днем, и я чувствовал себя хорошо в машине. С чистым кругом нам бы удалось попасть в третий сегмент, у нас есть быстрый автомобиль. Завтра мы стартуем с 11-й позиции, которая хороша со стратегической точки зрения, так как мы сможем выбрать, на каких шинах начинать гонку. И мы должны быть в состоянии бороться завтра", - добавил российский гонщик.

Гонка Гран-при Бахрейна состоится в воскресенье, начало в 18:00 мск.