Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гонщик Квят извинился перед командой за ошибку в квалификации Гран-при Бахрейна

Спорт
15 апреля, 21:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Россиянин впервые в сезоне не смог пробиться в третий сегмент квалификации, заняв 11-е место
Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниил Квят

Даниил Квят

© EPA/SRDJAN SUKI

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят попросил прощения у команды за ошибку во втором сегменте квалификации Гран-при Бахрейна. Его слова приводит пресс-служба "Торо Россо".

Смотрите также
Гонщик "Мерседеса" Боттас впервые выиграл квалификацию на Гран-при Бахрейна, Квят - 11-й

В субботу россиянин впервые в сезоне не смог пробиться в третий сегмент квалификации, заняв 11-е место. Первым стал гонщик "Мерседеса" финн Валттери Боттас, вторым - его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, третьим - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

"Это была еще одна очень плотная квалификационная сессия, и мы были очень близки к тому, чтобы попасть в третий сегмент, - сказал Квят. - К сожалению, я сделал ошибку и вышел за пределы трассы в последнем повороте во время моего быстрого круга во втором сегменте. Я прошу прощения у всех ребят, мы заслуживали быть в топ-10. Тем не менее, наш автомобиль способен там быть постоянно, что очень приятно".

"Нам удалось сделать очень хороший шаг вперед по сравнению со вчерашним днем, и я чувствовал себя хорошо в машине. С чистым кругом нам бы удалось попасть в третий сегмент, у нас есть быстрый автомобиль. Завтра мы стартуем с 11-й позиции, которая хороша со стратегической точки зрения, так как мы сможем выбрать, на каких шинах начинать гонку. И мы должны быть в состоянии бороться завтра", - добавил российский гонщик.

Гонка Гран-при Бахрейна состоится в воскресенье, начало в 18:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Болельщики прорываются на поле стадиона "Люмьер" в Лионе
20
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатов
7
Сотни болельщиков выбежали на поле перед матчем Лиги Европы в Лионе
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Макрон надеется, что сможет завоевать уважение Путина
3
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
4
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама