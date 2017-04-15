Шалимов: "Краснодар" должен был обыгрывать "Рубин" с более крупным счетом

КАЗАНЬ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Футбольный клуб "Краснодар" должен был обыгрывать казанский "Рубин" с более крупным счетом, нежели 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

В субботу "Краснодар" на выезде обыграл "Рубин" в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

"Игра получилась для нас сложной и нервной. Мы должны были побеждать увереннее и доводить до крупной победы. Нам нужно было использовать шансы при равном счете еще в первом тайме", - сказал Шалимов.

"В тактическом плане мы всегда готовимся к матчам примерно одинаково. В обороне играем по сопернику, а в атаке - от себя. Очень много было моментов, и хорошо, что Смолов забил", - добавил он.

После 23 матчей на счету "Краснодара" стало 38 очков, команда осталась на четвертой строчке в турнирной таблице. Отставание от третьего места, на котором располагается санкт-петербургский "Зенит" после 22 игр, составляет пять баллов. Следующий матч краснодарская команда проведет на домашнем стадионе против тульского "Арсенала" 23 апреля.