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Грасия: фортуна отвернулась от футболистов "Рубина" в матче с "Краснодаром"

Спорт
15 апреля, 22:11 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Гулия Керлин
Главный тренер казанской команды заявил, что не намерен искать виноватых в поражении
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Хави Грасия

Хави Грасия

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. "Рубин" не намерен искать виноватых в поражении от "Краснодара", футболистам казанского клуба не везло на протяжении всего матча. Об этом на пресс-конференции после встречи рассказал главный тренер казанцев Хави Грасия.

В субботу "Рубин" в матче чемпионата России на домашнем стадионе проиграл "Краснодару" со счетом 0:1. Матч посетил 3041 болельщик. В последних пяти матчах казанская команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

"Дело в том, что мы играли против сильной команды. Я считаю, что наша команда выступила хорошо, но мяч не шел в ворота. К сожалению, мы потерпели сегодня очень обидное поражение, потому что играли дома", - сказал Грасия.

"Нельзя в наших неудачах найти виноватых, крайних мы не ищем. У нас были голевые моменты, мяч не шел в ворота, их не удалось реализовать. Пока фортуна нам не улыбается. Мы подготовились достаточно неплохо к матчу, но не были точны, а "Краснодар" был точен", - добавил он.

На вопрос, не исчерпан ли кредит доверия специалисту от руководства клуба, Грасия ответил: "Не знаю, наверное, это вопрос не ко мне".

"Рубин" после 23-го тура чемпионата России занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Лидирует в первенстве московский "Спартак" с 51 очком.

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