Камболов: футболисты "Рубина" расстроены неудачной серией команды в чемпионате России

КАЗАНЬ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Футболисты казанского "Рубина" расстроены серией команды без побед в чемпионате России. Об этом журналистам рассказал полузащитник казанцев Руслан Камболов.

В субботу "Рубин" в матче чемпионата России на домашнем стадионе проиграл "Краснодару" со счетом 0:1. В последних пяти встречах казанская команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

"Вроде бы были моменты. В конце первого тайма начали играть лучше. Во втором тайме "Краснодар" играл по счету, а нам было нечего терять, пошли в атаку", - сказал Камболов.

"Все расстроены - столько игр без побед, всем хочется выиграть. Но будем готовиться к следующей игре, нам плакать что ли начать? Надо побеждать", - добавил он.

Во втором тайме на поле вышел турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз. "Не знаю, почему так сильно меняется игра с выходом Карадениза. Он лидер команды, его болельщики любят, все уважают и видят, как он борется на поле", - отметил Камболов.

В следующем туре "Рубин" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" 23 апреля.