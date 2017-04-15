Санчес: на футболистов "Рубина" обрушивается много критики, хочется поменьше негатива

КАЗАНЬ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Игроки казанского клуба "Рубин" испытывают большой поток критики на себя, футболисты все понимают и стараются побеждать, но хочется поменьше негатива. Об этом журналистам после матча с "Краснодаром" рассказал защитник казанцев Серхио Санчес.

В субботу "Рубин" на домашней арене проиграл "Краснодару" со счетом 0:1. В последних пяти матчах казанская команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

"Мы стараемся, создаем моменты, но не удается победить. Я бы с удовольствием не играл, если бы это приносило победу. Мы много тренируется, в том числе и дополнительно, но сказать что-то сложно - все именно так, как сейчас. Мы обсуждаем игру в раздевалке, но меня просто бесит, что мы не можем победить", - сказал Санчес.

"Я бы хотел обратиться ко всем, чтобы градус критики снизился, - продолжил он. - Мы знаем об ошибках и очень стараемся побеждать. Очень сложно выслушивать критику, когда при этом многое не получается. Мы знаем, что получаем большие зарплаты, все понимаем, но деньги не делают команду, всем надоели наши результаты, но хотелось бы, чтобы люди были посдержаннее в плане критики".

"Нам нужно только время. Я с тяжелым сердцем смотрю за нашей игрой. Все мои друзья стараются, но слышат только критику. Прошу прощения за свои эмоции, но я правда очень зол на ситуацию", - подытожил защитник.

После 23 матчей чемпионата России "Рубин" расположился на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Отставание от третьего места, которое занимает "Зенит", составляет 15 баллов.