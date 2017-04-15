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Болельщик ФК "Лейпциг" скончался после победы команды над "Фрайбургом"

Спорт
15 апреля, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
У 56-летнего фаната случился сердечный приступ во время игры чемпионата Германии
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© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Болельщик "Лейпцига" скончался после победы своей команды над "Фрайбургом" со счетом 4:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Лейпцига".

56-летний болельщик перенес сердечный приступ прямо на стадионе во время матча.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Лейпциг" с 61 очком занимает второе место, уступая лидеру первенства, "Баварии", восемь очков.

"Лейпциг" по итогам нынешнего сезона уже не опустится ниже четвертого места. Таким образом, клуб, проводящий дебютный сезон в Бундеслиге, обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов.

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