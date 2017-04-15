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"Наполи" разгромил "Удинезе" в матче чемпионата Италии по футболу

Спорт
15 апреля, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Неаполитанцы занимают третье место в таблице
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© EPA/CIRO FUSCO

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Наполи" одержал победу над "Удинезе" со счетом 3:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами отметились Дрис Мертенс (47-я минута), Маркес Аллан (63) и Хосе Кальехон (72).

В турнирной таблице "Наполи" занимает третье место, набрав 70 очков, "Удинезе" с 40 очками расположился на 11-й строчке.

В следующем туре "Наполи" на выезде сыграет с "Сассуоло", "Удинезе" примет "Кальяри". Обе встречи состоятся 23 апреля.

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