Два гола Месси помогли "Барселоне" обыграть "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Барселона" одержала победу на клубом "Реал Сосьедад" со счетом 3:2 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев мячи забили Лионель Месси (17-я и 37-я минуты) и Пако Алькасер (44). У гостей отличился Хаби Прието (45), еще один мяч защитник каталонцев Самуэль Юмтити отправил в свои ворота (42).

"Барселона" с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского "Реала" на три очка, мадридцы имеют матч в запасе. "Реал Сосьедад" с 52 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем матче "Барселона" 23 апреля на выезде сыграет с мадридским "Реалом", "Реал Сосьедад" в тот же день примет "Депортиво".