"Локомотив" сыграет с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Три матча в Оренбурге, Екатеринбурге и Туле пройдут в воскресенье в 23-м туре чемпионата России по футболу. "Локомотив" отправится в гости к "Арсеналу", который победил в трех предыдущих домашних матчах.

"Локомотив" сохраняет небольшие шансы на четвертое место и путевку в Лигу Европы, которую столичный клуб разыграет и 2 мая в кубковом финале с "Уралом". Подопечные Юрия Семина весной уверенно играют в гостях, победив "Крылья Советов" и "Уфу" в матчах чемпионата страны. Единственное поражение в семи сыгранных весной матчах чемпионата и кубка "Локомотив" потерпел на своем поле - от "Краснодара" (1:2).

В первый день октября "Локомотив" на своем поле едва ушел от поражения в домашнем матче с "Арсеналом", когда уже в компенсированное ко второму тайму время Александр Самедов реализовал пенальти и сравнял счет (1:1), открытый в первом тайме Фелисио Брауном Форбсом. Оба футболиста уже покинули свои команды - Самедов перешел в "Спартак", Браун Форбс - в махачкалинский "Анжи".

Туляки на своем поле выиграли три последних матча, в том числе и два весенних - с "Уралом" (2:0) и "Томью" (3:0). Однако "Арсенал" занимает лишь 14-е место в таблице и в случае поражения или даже ничьей может по итогам тура опуститься в зону вылета.

Матч пройдет на стадионе "Арсенал", начало - 17:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт- Петербурга, дисквалифицирован полузащитник гостей Дмитрий Тарасов.

"Оренбург" вернулся домой

Воскресный игровой день откроется в Оренбурге, где местный клуб сыграет против "Терека". В прошлом туре чеченский клуб одержал первую победу в весенней части турнира - над "Арсеналом" - 3:1, продолжая претендовать на четвертое место и путевку в Лигу Европы. "Оренбург" же борется за выживание и в случае победы может выбраться из опасной зоны, опередив "Арсенал".

Волей календаря "Оренбург" провел четыре подряд гостевые встречи в чемпионате, набрав всего лишь одно очко с "Рубином" (0:0), а затем потерпев три поражения. Однако единственную весеннюю домашнюю встречу подопечные Роберта Евдокимова уверенно выиграли - у "Арсенала" - 3:0. "Терек" же обе весенние гостевые игры завершил вничью (с "Ростовом" и "Амкаром").

Матч пройдет на стадионе "Газовик", начало - 12:30 мск. Главный арбитр - Алексей Еськов из Москвы.

В 15:00 мск "Урал" сыграет против "Томи", которая проиграла все шесть последних матчей за пределами Томска - с общим счетом 1:23. В прошлом туре "Томь" дома сыграла вничью с "Рубином" (2:2), однако сибиряки продолжают занимать последнее место.

"Урал" уже не имеет турнирной мотивации в чемпионат, главная игра команде предстоит 2 мая в Сочи в финале Кубка России с "Локомотивом". Уральцы весной выиграли в четырех матчах чемпионата из пяти, обезопасив себя от вылета, а нападающий Владимир Ильин забивает на протяжении трех матчей подряд. Ильин успешно заменил Романа Павлюченко, который уже восстановился после травмы.

Матч "Урал" - "Томь" пройдет на "СКБ-Банк Арене" Екатеринбурга, главный арбитр - Алексей Матюнин из Москвы.