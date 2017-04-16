"Кливленд" победил "Индиану" в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Кливленд" выиграл на своей площадке у "Индианы" в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 109:108.

Самым результативным игроком матча стал лидер "Кавальерз" Леброн Джеймс, набравший 32 очка. В составе проигравших больше всех очков на счету Пола Джорджа (29).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Кливленда".

Вторая игра между командами пройдет также в Кливленде в ночь на вторник.