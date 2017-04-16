"Оттава" победила "Бостон", сравняв счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ

"Кливленд" победил "Индиану" в первом матче стартового раунда плей-офф НБАСпорт 16 апреля, 0:39
Путин и Медведев встречают праздник Пасхи вместе с прихожанами Храма Христа СпасителяОбщество 16 апреля, 0:06
Испытание на готовность к чемпионству: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в матче РФПЛСпорт 16 апреля, 0:05
Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя. ВидеотрансляцияОбщество 15 апреля, 23:45
Два гола Месси помогли "Барселоне" обыграть "Реал Сосьедад" в чемпионате ИспанииСпорт 15 апреля, 23:44
"Наполи" разгромил "Удинезе" в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 15 апреля, 23:41
Прибытие Благодатного огня в МосквуОбщество 15 апреля, 23:16
Болельщик ФК "Лейпциг" скончался после победы команды над "Фрайбургом"Спорт 15 апреля, 23:03
Санчес: на футболистов "Рубина" обрушивается много критики, хочется поменьше негативаСпорт 15 апреля, 22:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Оттава" выиграла на своей площадке у "Бостона" в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Бостона" шайбы забросили Дрю Стэффорд (30-я минута), Тим Шаллер (33) и Патрис Бержерон (37). У "Оттавы" отличились Кларк Макартур (31), Крис Уайдман (46), Дерек Брассар (48) и Дион Фанеф (62).
Стоит отметить, что "Бостон" дважды по ходу матча вел в счете - 1:0 и 3:1, но не смог удержать преимущества. Счет в серии до четырех побед стал 1-1.
Третья игра между командами состоится в ночь на вторник на домашней арене "Брюинз".