"Оттава" победила "Бостон", сравняв счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Оттава" выиграла на своей площадке у "Бостона" в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" шайбы забросили Дрю Стэффорд (30-я минута), Тим Шаллер (33) и Патрис Бержерон (37). У "Оттавы" отличились Кларк Макартур (31), Крис Уайдман (46), Дерек Брассар (48) и Дион Фанеф (62).

Стоит отметить, что "Бостон" дважды по ходу матча вел в счете - 1:0 и 3:1, но не смог удержать преимущества. Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

Третья игра между командами состоится в ночь на вторник на домашней арене "Брюинз".