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"Оттава" победила "Бостон", сравняв счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ

Спорт
16 апреля, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Матч, прошедший в столице Канады, завершился в овертайме со счетом 4:3
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Оттава" выиграла на своей площадке у "Бостона" в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" шайбы забросили Дрю Стэффорд (30-я минута), Тим Шаллер (33) и Патрис Бержерон (37). У "Оттавы" отличились Кларк Макартур (31), Крис Уайдман (46), Дерек Брассар (48) и Дион Фанеф (62).

Стоит отметить, что "Бостон" дважды по ходу матча вел в счете - 1:0 и 3:1, но не смог удержать преимущества. Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

Третья игра между командами состоится в ночь на вторник на домашней арене "Брюинз".

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