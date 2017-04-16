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Боксер Индонго объединил два пояса чемпиона мира в первом бою после победы над Трояновским

Спорт
16 апреля, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
В 12-раундовом поединке в Глазго намибиец выиграл у британца Рикки Бернса по очкам единогласным решением судей
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Боксер из Намибии Джулиус Индонго после победы нокаутом в поединке с российским боксером Эдуардом Трояновским

Боксер из Намибии Джулиус Индонго после победы нокаутом в поединке с российским боксером Эдуардом Трояновским

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Намибиец Джулиус Индонго защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Глазго он выиграл у британца Рикки Бернса по очкам единогласным решением судей - 120:108, 118:110, 116:112.

Этот поединок стал первым для Индонго после неожиданной победы над россиянином Эдуардом Трояновским в декабре прошлого года в Москве, у которого он выиграл нокаутом в первом раунде и завоевал пояс IBF.

В послужном списке 34-летнего Индонго теперь 22 победы (11 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 34-летнего Бернса 41 победа (14 нокаутом), 6 поражений. Он не сумел во второй раз защитить пояс WBA, которым владел с мая 2016 года.

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