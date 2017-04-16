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"Милуоки" победил "Торонто" в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

Спорт
16 апреля, 3:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 97:83
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Милуоки" выиграл в гостях у "Торонто" в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 97:83.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо, набравший 29 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Милуоки".

Вторая игра между командами пройдет также в Торонто в ночь на среду.

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