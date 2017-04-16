"Нэшвилл" разгромил "Чикаго" во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" со счетом 0:5 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Чикаго.

Шайбы забросили Райан Эллис (4-я минута), Харрисон Золнерчик (23), Колтон Сиссонс (33), Райан Джохансен (54) и Кевин Фиала (59).

Российские нападающие "Чикаго" Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отличиться результативными действиями.

"Чикаго" в 18-й раз в своей истории проиграл домашний матч плей-офф, не сумев поразить ворота соперников.

"Нэшвилл" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между командами пройдет в Нэшвилле в ночь на вторник.