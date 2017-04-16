"Вашингтон" проиграл "Торонто" во втором матче серии плей-офф НХЛ, Овечкин забросил шайбу

Российский боец Волков победил американца Нельсона на турнире UFCСпорт 16 апреля, 7:09
"Вашингтон" проиграл "Торонто" во втором матче серии плей-офф НХЛ, Овечкин забросил шайбуСпорт 16 апреля, 6:40
"Нэшвилл" разгромил "Чикаго" во втором матче первого раунда плей-офф НХЛСпорт 16 апреля, 5:53
КНДР предприняла неудачную попытку запуска ракетыМеждународная панорама 16 апреля, 2:10
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГМеждународная панорама 16 апреля, 1:49
Кадыров обсудил с муфтием Чечни борьбу с идеологией терроризмаПолитика 16 апреля, 1:49
Боксер Индонго объединил два пояса чемпиона мира в первом бою после победы над ТрояновскимСпорт 16 апреля, 1:48
"Кливленд" победил "Индиану" в первом матче стартового раунда плей-офф НБАСпорт 16 апреля, 0:39
Путин и Медведев встретили праздник Пасхи вместе с прихожанами Храма Христа СпасителяОбщество 16 апреля, 0:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" уступил "Торонто" со счетом 3:4 во втором овертайме второго матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне.
В составе хозяев первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли забросил Александр Овечкин (24-я минута). Также в составе столичного клуба отличились Джон Карлсон (32) и Никлас Бекстрем (53), результативная передача на счету Дмитрия Орлова. За "Торонто" отметились Джеймс ван Римсдайк (18), Каспери Капанен (35, 92), Морган Райлли (40).
Счет в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч между командами состоится в Торонто в ночь на вторник.