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"Вашингтон" проиграл "Торонто" во втором матче серии плей-офф НХЛ, Овечкин забросил шайбу

Спорт
16 апреля, 6:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 в пользу канадского клуба
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass, File, архив

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" уступил "Торонто" со счетом 3:4 во втором овертайме второго матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне.

В составе хозяев первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли забросил Александр Овечкин (24-я минута). Также в составе столичного клуба отличились Джон Карлсон (32) и Никлас Бекстрем (53), результативная передача на счету Дмитрия Орлова. За "Торонто" отметились Джеймс ван Римсдайк (18), Каспери Капанен (35, 92), Морган Райлли (40).

Счет в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч между командами состоится в Торонто в ночь на вторник.

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