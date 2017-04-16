Российский боец Волков победил американца Нельсона на турнире UFC

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Волков одержал победу над известным 40-летним бойцом из США Роем Нельсоном в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Канзас-Сити (штат Миссури).
28-летний россиянин победил единогласным решением судей. Нельсон известен своим нокаутирующим ударом и экстравагантным имиджем. До этого боя на счету американца было 22 победы (14 - нокаутом) и 13 поражений.
Бой с Нельсоном стал вторым в UFC для Волкова. В первом поединке он по очкам победил американца Тимоти Джонсона.
Всего в активе россиянина теперь 29 побед и шесть поражений.