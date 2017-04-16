"Юта" выиграла у "Клипперс" в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Юта" выиграла в гостях у "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 97:95 в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин, набравший 26 очков. Двое его партнеров по команде оформили дабл-даблы: защитник Крис Пол (25 очков и 11 передач) и центровой Деандре Джордан (10 очков, 15 подборов).

Победу "Юте" принес точный бросок Джо Джонсона с финальной сиреной. Форвард стал самым результативным игроком своей команды, набрав 21 очко. Гордон Хэйвард, играющий на позиции тяжелого форварда, сделал дабл-дабл (19 очков, 10 подборов).

Replay Review (Lewis): if Joe Johnson’s made FG was released before time expired in Q4 of #UTAatLAC. Ruling: Confirmed, basket counts. pic.twitter.com/5Zhh8HqEo5 — NBA Official (@NBAOfficial) 16 апреля 2017 г.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Юты". Вторая игра между командами пройдет также в Лос-Анджелесе в ночь на среду.

В другом матче дня "Сан-Антонио" вышел вперед в серии с "Мемфисом", победив дома в первом матче серии со счетом 111:82.

По 32 очка набрали форвард "Сан-Антонио" Леонард Кавай и центровой "Мемфиса" Марк Газоль. Игроки "Сперз" в этой встрече сделали 11 блок-шотов.