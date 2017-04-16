"Анахайм" обыграл "Калгари" во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Анахайм" дома одержал победу над "Калгари" со счетом 3:2 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг (4-я минута), Рикард Ракелль (7) и Райан Гецлаф (56). У гостей шайбы забросили Микаэль Баклунд (19) и Шон Монахан (28).

"Анахайм" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0.

Третья встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между командами пройдет в Калгари в ночь на вторник.