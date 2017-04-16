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"Анахайм" обыграл "Калгари" во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

Спорт
16 апреля, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:2, решающую шайбу забросил Райан Гецлаф
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Анахайм" дома одержал победу над "Калгари" со счетом 3:2 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг (4-я минута), Рикард Ракелль (7) и Райан Гецлаф (56). У гостей шайбы забросили Микаэль Баклунд (19) и Шон Монахан (28).

"Анахайм" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0.

Третья встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между командами пройдет в Калгари в ночь на вторник.

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