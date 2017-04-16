Волков после победы над Нельсоном хочет провести бой с соперником из топ-10 UFC

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков после победы над американцем Роем Нельсоном планирует провести поединок с соперником из топ-10 Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен заявил ТАСС.
"Чувствую себя неплохо. Мы хотим соперника из десятки. Что касается чемпиона, то Стипе Миочич - хороший боец. Он достоин титула", - сказал Волков.
В ночь на воскресенье 28-летний россиянин победил Нельсона единогласным решением судей. До этого боя на счету американца было 22 победы (14 - нокаутом) и 13 поражений.
Поединок с Нельсоном стал вторым в UFC для Волкова. В первом поединке он по очкам победил американца Тимоти Джонсона. Всего в активе россиянина теперь 29 побед и шесть поражений в ММА.