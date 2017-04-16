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Голландский Апелдорн примет чемпионат мира по велоспорту на треке 2018 года

Спорт
16 апреля, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Турнир в Нидерландах пройдет с 28 февраля по 4 марта 2018 года
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году пройдет в голландском Апелдорне. Об этом сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Решение было объявлено по ходу проходящего в Гонконге чемпионата мира. Турнир в Нидерландах пройдет с 28 февраля по 4 марта 2018 года.

Апелдорн уже принимал чемпионат мира - в 2011 году.

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