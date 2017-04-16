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Нападающий "Торонто" Капанен признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
16 апреля, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Финский форвард принес победу своей команде во втором матче 1/8 финала плей-офф с "Вашингтоном"
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Финский форвард "Торонто" Каспери Капанен стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капанен забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (4:3 ОТ).

Второй звездой стал голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, отразивший все 30 бросков по своим воротам в игре с "Чикаго" (5:0).

Третьей звездой признан защитник "Оттавы" Дион Фанеф, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в победном матче с "Бостоном" (4:3 ОТ).

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