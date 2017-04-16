Нападающий "Торонто" Капанен признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Финский форвард "Торонто" Каспери Капанен стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капанен забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (4:3 ОТ).

Второй звездой стал голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, отразивший все 30 бросков по своим воротам в игре с "Чикаго" (5:0).

Третьей звездой признан защитник "Оттавы" Дион Фанеф, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в победном матче с "Бостоном" (4:3 ОТ).