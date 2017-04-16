Прядкин: концовка чемпионата РФПЛ будет жаркой и непредсказуемой

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Каждый из оставшихся матчей чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с учетом турнирного положения можно назвать решающим. Такое мнение ТАСС высказал президент лиги Сергей Прядкин.
В воскресенье в рамках 23-го тура в Москве встретятся лидирующий в чемпионате столичный "Спартак" (51 очко) и идущий третьим санкт-петербургский "Зенит" (43).
Прядкин не согласился с тем, что любителей футбола ждет решающий матч чемпионата. "Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие. Кто-то решает задачу сохранить место в премьер-лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то - за чемпионство. Сейчас все игры важны", - заявил Прядкин.
"Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая", - добавил он.
Встреча "Спартак" - "Зенит" начнется в 20:00 мск на "Открытие-Арене".