Прядкин: "Динамо" с учетом традиций и крепкого финансирования достойно играть в РФПЛ

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) с радостью воспринимает возвращение в чемпионат московского "Динамо", учитывая славные традиции и крепкое финансирование клуба. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.
В среду "Динамо" досрочно обеспечило себе одно из двух первых мест по итогам первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ), что дает право на участие в премьер-лиге в следующем сезоне.
"Это здорово, я рад, что клуб с такими великими традициями вернулся, клуб, у которого достаточно крепкий спонсор, - отреагировал Прядкин. - Я всегда говорил - нам необходимы клубы со стабильным финансовым обеспечением, и "Динамо" - один из таких клубов. Более того, этот клуб ковал славную историю советского и российского футбола. Поздравляю динамовцев с возвращением в РФПЛ и желаю им удачного выступления".
"Динамо" по итогам прошлого сезона вылетело из высшего дивизиона чемпионата страны впервые в истории. В межсезонье у клуба сменилось руководство и тренерский штаб.