Мутко: претензии Коу по процессу восстановления ВФЛА непонятны

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Претензии главы Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) Себастьяна Коу к процессу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) непонятны, поскольку организация старается выполнять все предписания. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В четверг, после заседания совета IAAF, Коу отметил, что ВФЛА перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления членства в международной федерации. Коу подчеркнул, что вопросы вызывает и антидопинговая система, и работа тренеров, причастных к допинг-скандалам, и работа с информаторами.

"У (ВФЛА) новый президент, новый президиум. Нам сказали отобрать легкоатлетов, которые бы по три раза проходили допинг-контроль в течение шести месяцев, мы это сделали. Нет, оказывается, еще что-то надо, но что - я не понимаю. Наша федерация в недоумении, она запросила конкретные объяснения того, в чем именно мог приостановиться процесс восстановления", - сказал Мутко.

"Если есть какие-то реальные конкретные претензии - мы готовы (их изучить). Жизнь идет, люди участвуют в соревнованиях, которые проводятся внутри страны. ЮКАД на этих соревнованиях осуществляет контроль. Что мы еще должны сделать?", - добавил вице-премьер.

"Был бы готов приехать к Коу"

По мнению Мутко, Коу поступил некорректно, не обсудив ситуацию с ВФЛА и руководством российского спорта. "Коу мог бы по-человечески вызвать нас, объяснить, в чем он видит отсутствие прогресса (в вопросах восстановления ВФЛА). Я бы сам все бросил, приехал бы к нему. А он спрятался, скинул все на комиссию по соответствию. Видимо, сейчас такая мода", - сказал он.

"Это же его спорт, а Россия сделала для легкой атлетики очень многое. У нас и сейчас есть десятки великолепных спортсменов, к которым нет никаких вопросов", - подчеркнул вице-премьер.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо Степановой, допуск получили 11 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.