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Мутко: пост Исинбаевой в наблюдательном совете РУСАДА не должен вызывать вопросов

Спорт
16 апреля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Ранее председатель рабочей группы IAAF Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может негативно сказаться на процессе восстановления ВФЛА в IAAF
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее председатель специальной рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может негативно сказаться на процессе восстановления ВФЛА в IAAF.

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"Это (РУСАДА) независимая организация, и я не могу понять, какие вопросы могут быть по Исинбаевой, выдающейся спортсменке, которая всегда демонстрировала честность в спорте. Мы попытаемся разобраться, в чем же вопрос", - сказал Мутко.

"Появились новые требования. Так, независимая комиссия по восстановлению РУСАДА выставила дополнительные требования к тем, которые мы уже выполнили. Еще раз скажу - мы готовы сотрудничать. Но если (у другой стороны) нет желания сотрудничать, то крайне сложно что-то сделать", - отметил вице-премьер РФ.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда; поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо Степановой, допуск получили 11 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Андерсен.

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