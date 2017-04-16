Сборная России стала третьей в общекомандном зачете на ЧМ по велоспорту на треке

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по велоспорту на треке, который в воскресенье завершился в Гонконге. Россияне завоевали четыре медали - три золотые и одну бронзовую.

Дарья Шмелева и Анастасия Войнова первенствовали в командном спринте. Шмелева также завоевала золото в гите, Войнова в этой же дисциплине стала третьей. Еще одну золотую медаль завоевал Денис Дмитриев, ставший первым в индивидуальном спринте.

Первой в общем зачете стала команда Австралии - 11 медалей (3-5-3), второе место у французов - 5 (3-1-1).

Россияне в Гонконге показали лучший результат на чемпионатах мира с 2003 года, тогда у российской команды было четыре золота и две бронзы.