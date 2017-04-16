Два колеса - три золота: сборная России успешно выступила на ЧМ по велоспорту на треке

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские велогонщики успешно выступили на чемпионате мира на треке, который завершился в Гонконге. Представители сборной России завоевали три золотые и одну бронзовую медали, заняв третье место в общекомандном зачете.
Такой результат является вторым для национальной команды в истории трековых мировых первенств - лучше россияне выступили только в 2003 году, когда завоевали четыре золота и две бронзы.
Первую победу для российской команды на турнире принесли Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, которые первенствовали в командном спринте и повторили успех чемпионата мира 2016 года в Лондоне. На финише россиянки опередили австралиек Карли Маккалох и Стефани Мортон.
По словам главы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова, успех Войновой и Шмелевой говорит о том, что спортсменки и на Играх-2020 в Токио могут претендовать на самые высокие места. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянки в этой дисциплине дошли до финала, где уступили китаянкам и довольствовались серебром.
По словам Екимова, в Гонконге Войнова и Шмелева показали настоящий чемпионский характер. Также он отметил, что спортсменки экспериментировали с тактикой, пытаясь удивить соперниц новыми задумками.
После первого места в командном спринте Шмелева и Войнова вышли на старт в гите. Гит не является олимпийской дисциплиной, медали в данном виде программы не разыгрываются на Олимпиадах с 2008 года. В гите спортсменки соревнуются на дистанции 500 м, для победы нужно показать лучшее время.
В финале 22-летняя Шмелева завоевала вторую золотую медаль чемпионата мира 2017 года, победив немку Мириам Вельте. 24-летняя Войнова по итогам заездов за бронзу стала третьей. Для Шмелевой золото в гите стало первым, завоеванным в личных гонках на мировых первенствах.
Долгожданную победу в индивидуальном спринте одержал 31-летний Денис Дмитриев. Являясь трехкратным чемпионом Европы в этой дисциплине, на чемпионатах мира с 2013 года российский велогонщик неизменно оказывался на пьедестале почета, но никак не мог выиграть, завоевав два серебра и две бронзы. На Олимпиаде 2016 года россиянин также стал третьим. Наконец, на треке в Гонконге Дмитриев смог победить, опередив в двух финальных заездах голландца Гарри Лаврейсена.
Глава ФВСР Екимов, подводя итоги чемпионата мира специально для ТАСС, отметил закономерность показанных велогонщиками национальной команды результатов. "Успехи наших велосипедистов закономерны, они долго к этому шли, а не то, что они родились и сразу показали такие результаты. Естественно, после каждого серебра или бронзы спортсмен становился только злее, он учитывает прошлые ошибки, чтобы не допустить их в будущем. Дмитриев давно заслужил золото, а у наших девчонок давно сложилась доминанта, поэтому достигнутый успех ожидаем и не является сюрпризом", - отметил Екимов.
По словам собеседника агентства, федерация уже озаботилась подготовкой спортсменов к Олимпийским играм 2020 года. "Это наш золотой генофонд, и, естественно, мы всегда ждем от них таких ярких выступлений. Этих ребят надо вести к Олимпиаде в Токио, о которой мы думаем уже давно, в них вкладываться максимально всеми своими ресурсами, поэтому работы предстоит много", - резюмировал Екимов.
Российские трековики попробуют улучшить результаты на чемпионате мира 2018 года, который примет голландский Апелдорн.