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Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом"

Спорт
16 апреля, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Бывший футболист "Зенита" считает, что матч может стать решающим в борьбе за чемпионство
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Владислав Радимов

Владислав Радимов

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС/ФК "Зенит"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Домашние трибуны могут негативно повлиять на психологию футболистов "Спартака" в матче с "Зенитом". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов, ныне тренирующий "Зенит-2".

Встреча 23-го тура чемпионата России пройдет в воскресенье в Москве (начало - 20:00 мск). "Спартак" (51 очко) лидирует в чемпионате, "Зенит" (43) идет третьим.

"Думаю, психология решит многое. С одной стороны, "Спартак" играет дома, много болельщиков, с другой стороны, это тоже может быть непросто - команду могут погнать без оглядки, психологически можно перегореть, - считает Радимов. - Что касается "Зенита", для них это решающий матч, в команде собраны футболисты, которые уже многое выиграли, для них это (настроиться - прим. ТАСС) не будет сложно. Они все понимают".

Собеседник ТАСС согласился с тем, что матч может стать решающим в борьбе за чемпионство. "Если "Спартак" выигрывает, то отрыв от ЦСКА и "Зенита" становится неотыгрываемым. С другой стороны, у "Спартака" следующие два матча с "Ростовом" и ЦСКА, и если выиграет "Зенит", то уже через три тура он может быть первым", - считает он.

На вопрос, может ли в этом матче на первое место выйти работа судьи, Радимов ответил: "Ошибки вполне могут быть как у судьи, так и футболистов, которые могут не попасть в пустые ворота. Все живые люди. Предвзятость? Да отстаньте, какая предвзятость".

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